Аграрії втрачатимуть 500 млн грн щороку у разі держрегулювання цін на молоко - УКАБ

Аграрії втрачатимуть 500 млн грн щороку у разі державного регулювання цін на молоко. Як відзначають в Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), ухвалення Закону «Про внесення змін до статті 3 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо регулювання закупівельних цін на молоко) може призвести до блокування закупівель молока і зниження цін для його виробників.

Як відзначили експерти УКАБ, у другому читанні до законопроекту були внесені поправки про обов'язковість укладання договору між покупцем молока і його постачальником. Враховуючи наявність більш як 1,5 млн власників молочної худоби і часті зміни ціни, які необхідно буде оформляти документально, на практиці реалізувати норми закону без збільшення кількості посередників буде неможливо.

«Таке рішення призведе до появи великої кількості посередників, які продаватимуть молоко на молокопереробні підприємства за договором і самостійно регулюватимуть взаємовідносини з дрібними виробниками молока. Враховуючи те, що минулого року у господарств населення було закуплено молока на 5 млрд грн, щорічно селяни втрачатимуть не менш як 500 млн грн за рахунок сплати єдиного податку посередниками (5%) і на оплату їх послуг (додатково не менш як 5%). Ця сума фактично буде оплатою послуг посередників із забезпечення договірних відносин, - відзначив генеральний директор УКАБ Володимир Лапа. - Зараз через посередників отримується тільки частина молока, у разі набирання чинності даним законом це стане масовим явищем».

«Ми розуміємо зусилля народних депутатів щодо необхідності врегулювання взаємовідносин між постачальниками і покупцями молока, проте те, як це зроблено, може мати набагато більш негативний вплив, ніж позитивний», - відзначив він.

У свою чергу президент УКАБ Олексій Ліссітса відзначає, що таке псевдосприяння підміняє собою системну роботу, спрямовану на забезпечення більшої економічної самостійності селянських господарств.

«Ми з початку обговорення Податкового кодексу говоримо про те, що Україна створила унікальні умови, коли селянам продавати молоко (як і інші види продукції) на неорганізованому ринку набагато вигідніше, ніж на договірних відносинах, навіть у рамках кооперації, адже в останньому разі ПДВ і податок на доходи фізичних осіб роблять реалізацію невигідною», - підкреслив президент УКАБ. Він додав, що законопроекти з розвитку кооперації, розроблені Міністерством аграрної політики і продовольства, зареєстровані народними депутатами, але не розглядаються Верховною Радою.

В УКАБ сподіваються, що норми Закону «Про державну підтримку сільського господарства України", зокрема, обов'язковість договірних відносин при закупівлі молока, наберуть чинності тільки після законодавчих змін щодо підтримки розвитку кооперації і проведеної роботи з фактичного створення достатньої кількості кооперативів. У зв'язку з цим, УКАБ має намір звернутися з листом до Президента України Віктора Януковича з проханням ветувати даний закон і врахувати пропозиції із запобігання мільйонних втрат постачальників молока.

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