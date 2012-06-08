«Agrofusion» має намір залучити у ЄБРР кредит на 20 млн дол.

Холдинг «Agrofusion», виробник томатної пасти, має намір залучити у Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) кредит на 20 млн дол. Про це повідомляється на сайті ЄБРР.

Питання про надання кредиту буде винесено на розгляд ради директорів ЄБРР 10 липня ц.р.

Кошти планують використовувати для фінансування капітальних витрат компанії, поповнення обігових коштів і т.д.

Довідка УНІАН. Група компаній «Agrofusion» - один із найбільших виробників томатної пасти в Україні. Виробляє томатну пасту ТМ «Інагро».

Компанія володіє двома заводами - «Південний» в Херсонській обл. і «Північний» в Миколаївській обл. Загальна виробнича потужність заводів - 300 тис. тонн в сезон.

Холдинг обробляє 12 тис. га земель.