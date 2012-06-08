Експерти: валовий збір зернових буде на 17-19% нижчим за торішній

Валовий збір зернових в Україні у 2012 році очікується на рівні 46-47 млн тонн, що на 17-19% нижче врожаю минулого року ( 56,7 млн тонн). Такі дані УНІАН повідомили в прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«Виходячи з підсумкових площ, можна спрогнозувати валовий збір зернових у 2012 році на рівні 46-47 млн тонн. Що стосується соняшнику, можна очікувати врожаю 8-9 млн тонн. Рекордним може бути врожай сої - 2,2-2,5 млн тонн. А ось урожай ріпаку, наймовірніше, буде найменшим за останні 5 років і складе близько 1 млн тонн», - зазначив експерт аграрних ринків УКАБ Роман Сластьон.

В Асоціації повідомили, що під урожай зернових 2012 року в Україні засіяно 15 млн га, що на 5% менше, ніж минулого року. «Особливістю останньої посівної кампанії були значні втрати озимих в осінньо-зимовий період. Так, під впливом засухи і зимових морозів загинуло 2 млн га посівів пшениці, понад 400 тис. га ячменю і 360 тис. га ріпаку», - констатував Р.Сластьон.

За словами фахівця, необхідність пересівання змусила аграріїв істотно розширювати площі під яровими культурами. Лідером щодо збільшення площ стала кукурудза на зерно, якою станом на кінець травня засіяно 4,6 млн га (на 1 млн га більше, ніж минулого року). Крім того, ячменем засіяно 2,9 млн га (на 300 тис. га більше), соняшником, за оцінками УКАБ, засіяно близько 5 млн га, що на 500 тис. га більше 2011 року, сої - 1,3 млн га (на 200 тис. га більше).

Нагадаємо, Україна в 2011 р. зібрала 56,7 млн тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 р.

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