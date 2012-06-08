Україна до кінця 2013 року не імпортуватиме цукор - Азаров

Україна до кінця 2013 року не використовуватиме квоти щодо імпорту цукру, оскільки самостійно зможе забезпечити внутрішній ринок цією продукцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні під час зустрічі з ученими-економістами.

«У 2010-му році ми були змушені завезти (цукор – УНІАН), зараз ми ні цього року не завозили і не плануємо завозити і в 2013-му році», - сказав М.Азаров. При цьому він зазначив, що в Україні достатня кількість перехідних запасів цукру. При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що великий обсяг перехідних запасів – це, з одного боку, позитивний чинник, а з другого боку – це приводить до додаткових витрат для заощадження продукції.

«Перехідні залишки – це і добре, і погано. Ви ж розумієте, що таке залишки? 100 тисяч тонн зберігати – це треба витрачатися на зберігання і т. д. Але з погляду стабільності ціноутворення, низьких показників інфляції – це все працює на плюс», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, що наприкінці січня Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» звернулася до уряду з проханням уряду відмовитися цього року від імпорту 260 тис. тонн цукру за квотою Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомляв УНІАН, Україна зобов'язалася перед Світовою організацією торгівлі щороку встановлювати квоту на імпорт тростинного цукру-сирцю в обсязі 260 тис. тонн.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 МР виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрових буряків урожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку 1,86 млн тонн. У сезоні 2010-2011 МР цукрові заводи виробили 1 млн 545 тис. тонн бурякового цукру, що на 22% вище показник сезону 2009 року (1,267 млн тонн).

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