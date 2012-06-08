Митниця виявила понад 40 тонн товарів з ГМО під час спроби ввезення в Україну

Працівники митниці виявили дві спроби ввезення на митну територію України понад 40 тонн товарів, які в своєму складі містили заборонені генно-модифіковані організми. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

У першому випадку митники затримали і вилучили 21 тонну кормових добавок для тварин із вмістом молочних продуктів. Продукція імпортувалася з Бельгії, а загальна вартість партії склала майже 150 тис. грн.

У другому випадку одне з вітчизняних товариств ввозило автомобільним транспортом з Нідерландів 20 тонн замінника молока для телят і поросят.

В результаті досліджень, проведених ДП «Укрметртестстандарт», у кормах була виявлена генетично модифікована соя, вміст якої досягав більше 5%.

Складений протокол про порушення митних правил. Небезпечні товари вилучені до рішення суду.