Янукович призначив Горжеєва головою Держветфітослужби

Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Горжеєва головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави. Іншим своїм указом Президент звільнив В.Горжеєва з посади першого заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Президент також призначив Івана Бісюка заступником міністра аграрної політики та продовольства України - керівником апарату. Іншим своїм указом Президент звільнив І.Бісюка з посади голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

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