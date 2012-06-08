Янукович призначив Горжеєва головою Держветфітослужби

19:55, 08 червня 2012
Агро
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Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Горжеєва головою Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Іншим своїм указом Президент звільнив В.Горжеєва з посади першого заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

Президент також призначив Івана Бісюка заступником міністра аграрної політики та продовольства України - керівником апарату.

Іншим своїм указом Президент звільнив І.Бісюка з посади голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України.

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