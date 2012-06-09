Онищенко про український сир: "знову наступлять на ті самі граблі, сила удару подвоїться"

Москва. Росспоживнагляд не виявив серйозних порушень у роботі ще двох українських сирзаводів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова Росспоживнагляду, головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко повідомив на прес-конференції в Москві.

«Сьогодні фахівці повертаються з двох останніх заводів. Згідно з попередніми розмовами, особливих порушень не знайшли», - сказав Г.Онищенко.

При цьому він підкреслив, що українські лабораторії, які контролюватимуть якість сирів, вироблених в Україні, не пройшли відповідну акредитацію. «Поки вони в цьому плані нічого не роблять», - сказав Г.Онищенко. «Швидше за все, вони наступлять знову на ті самі граблі, причому не однією ногою, а одразу двома. Сила удару подвоїться», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмового олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Г.Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ будуть зняті після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

Після перевірки Росспоживнагляд дозволив «Пирятинському сирзаводу», ПАТ «Дубномолоко», ТОВ «Гадячсир» і ПрП КФ «Прометей» поставляти свою продукцію на російський ринок.

5 червня фахівці Росспоживнагляду розпочали перевірку ТОВ «Лозівський молочний завод» і ПрП «Рось» філіалу «Охтирський сиркомбінат».

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