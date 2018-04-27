Сезон-2012: на столі українські овочі та імпортні фрукти

Сезон ранніх овочів цього року розпочався швидше, ніж зазвичай, але ціни на продукцію були доступнішими для споживачів.

Експерти відзначають, що овочами в цьому сезоні Україна себе забезпечить сама, а от фруктами - ні: через сильні морози загинуло до 70% врожаю персиків і абрикосів. Вся надія на імпорт...

Овочевий набір

Велику кількість овочів на полицях українці вже встигли оцінити. Рекордний урожай минулого року, залишки якого виробники реалізовують до теперішнього часу, і рання продукція конкурують за гаманець споживача, тим самим збиваючи ціну один одному.

«Виробники борщового набору (картопля, капуста, морква і цибуля) знаходяться в патовій ситуації ще з кінця сезону минулого року після того, як отримали рекордні врожаї, і постало питання, як цю продукцію продати з рентабельністю для себе. Прийшов травень і очікування тих, хто сподівався додатково заробити в кінці сезону, розраховуючи, що ціна зросте, не виправдалися: на сьогодні практично на весь борщовий набір ціна становить 1 грн/кг», - зазначає експерт плодоовочевого ринку асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Ігор Стрелюк.

За його словами, погіршує ситуацію й те, що, незважаючи на великі залишки овочів борщового набору старого врожаю, мало підприємств зберегли їх хорошої якості. Якщо ціни на овочі борщового набору старого врожаю в червні піднімуться, то тільки на якісну продукцію. «Якщо сьогодні ціна на столовий буряк і капусту складає близько 1 грн., то вона підніметься до 1,5 грн., але на якісну продукцію, і підніметься ціна для супермаркетів, бо їм потрібна для вітрини красива продукція, вони будуть платити трохи дорожче за продукцію кращої якості», - зазначив Стрелюк.

Щодо овочів нового сезону, то, за словами експерта, ціни на них падають і досить швидкими темпами. «З 20 травня у нас почалася рання картопля, ціна перша була близько 18 грн. на гурт, для споживачів - 25-30 грн./кг, на сьогодні ціна - від 4 грн. За капусту: ті, хто змогли виростити її в період з 10 квітня до 10 травня, ті й заробили, вони продали її по 18-20 грн., а на сьогодні виробники відпускають за ціною 1-1,5 грн. за кг», - сказав Стрелюк.

Моркви старого врожаю хорошої якості фактично не залишилося, і ціна на неї буде високою, втім, як і нового врожаю. З ріпчастою цибулею ситуація така ж, як і з капустою: якісної продукції немає і вона практично нічого не коштує.

Молодий урожай цибулі почнеться приблизно з 10-12 червня, ціна буде починатися з 12-15 грн. за кг, але до кінця червня опуститься до 4-6 грн. за кг.

Калинка-малинка

Цього року через незвично теплу весну ягідні культури з'явилися досить рано (якщо раніше перші ягоди з'являлися з 15 травня, то цього року перший урожай лежав на полицях вже в кінці квітня). Першою на стіл просилася полуниця з тепличних господарств, потім з відкритого ґрунту, її масовий збір вже добігає кінця, а ціна продовжує залишатися досить високою.

Продаж малини традиційно починається з 15 червня, а в кінці місяця - початку липня ягода представлена на полицях масово. «Минулого року гуртова ціна була близько 25-30 грн./кг, а споживачеві доводилося платити 40-50 грн. Сьогодні погодні умови сприятливі, урожай повинен бути великий, а які будуть ціни - складне питання, швидше за все, в межах 25-35 грн. для споживачів», - зазначив Стрелюк.

Червоної і чорної смородини, аґрусу у нас традиційно не дуже багато, і ціна на ці ягоди висока - в середньому 35-40 грн. для споживача. Очевидно, в поточному році тенденція збережеться.

Рання черешня з'явилася 12-15 травня, саме в цей період вона була найдешевша, тому що споживачі були ще не готові її купувати. Зараз черешню продають за 17-23 грн. за кг. З 15-17 червня почнеться пік збору врожаю і ціна опуститься до 9-10 грн. на гурті, а для споживачів - 12-14 грн. Щодо вишні подібна ситуація, зазвичай вона дешевше черешні на 2 грн., тому споживачі можуть розраховувати на ціну в 10-12 грн.

«Щодо персиків та абрикосів ситуація була критичною - до 70% урожаю загинуло через морози. Персика та нектарина українського точно не буде, можливо, десь у Криму чи в когось на дачі, але для ритейлу не буде. Щодо абрикосів: є невеликі сади, де частина врожаю збереглася, але небагато. Нашого персика та абрикоса фактично не буде», - підкреслив Стрелюк.

За його словами, подібна ситуація з персиком і нектаринами повторюється з року в рік, Україна ніколи не забезпечувала своє споживання цих позицій виключно продукцією вітчизняного виробництва. Цей рік не стане виключенням, тому на нашому ринку даний товар буде представлений в основному імпортом.

Імпорт допоможе

Оскільки в літній період люди воліють купувати ягоди і сезонні фрукти, забуваючи про такі позиції як цитрус, експерти прогнозують подальший продаж імпортних яблук і бананів - двох позицій, які торгуються круглий рік, але це будуть незначні обсяги. «Ціна на яблуко близько 10 грн. гуртова, а роздрібна - від 12 і вище, а на банан - 13-14 грн. і ці ціни в найближчі місяці збережуться», - зазначає Стрелюк.

Імпорт нектаринів і персиків вже почався, але основні завезення припадають на 15-20 червня. Перша продукція буде традиційно з Туреччини та Італії, а пізніше - з Іспанії. Ціна складе близько 18-22 грн. на гурті, для споживачів - як мінімум, 25-30 грн.

Найдорожчий в ціновій категорії нектарин - близько 22-24 грн., персик - 20-22 грн., на абрикос ціна в залежності від країни походження буде від 13 грн. гуртова.

На думку експертів, ситуація, що склалася на ринку овочів закладає негативні тенденції для майбутніх сезонів. «Говорити, що ситуація в майбутньому поліпшиться, можна лише стосовно ранніх овочів нового врожаю. Але в цілому ціна буде залишатися дуже низькою, що є досить негативним фактором для майбутнього врожаю. Велика кількість овочів і фруктів (фруктів - 70%, овочів - понад 90%) у нас вирощують приватні господарства, вони можуть просто втратити інтерес до цієї продукції і Україна зіткнеться з дефіцитом. В якому розмірі він буде, ще рано говорити, бо у нас є можливість завозити продукцію з Росії, Білорусі та Польщі. Тому ситуація для виробників - досить критична, а для споживачів - досить приємна, щоправда, це стосується нинішнього сезону. Що буде в наступному, покаже час», - зазначив аналітик Української аграрної конфедерації Денис Рубченко.

Таким чином, цього сезону споживач буде вітамінізувати за доступними цінами, а от перспективи залежать від фінансової стійкості виробників...

Лілія Коваль (УНІАН)