Завтра на заході та півночі України очікуються дощі та грози

Завтра у західних, північних та Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

На заході місцями сильні дощі, у північних областях вночі невеликі, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території України без опадів, лише на Харківщині вночі невеликий дощ, на Черкащині та Полтавщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-30°, у південній частині, центральних та східних областях до 33°, у більшості західних областей 22-27°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Київській області у неділю вночі очікується невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, під час грози окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води становила в Чорному морі 18-21°, поблизу Алушти 13°, Одеси 16°, в Азовському морі 22-23°; у Дніпрі біля Києва 19°.