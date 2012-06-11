У Закарпатті оголошено штормове попередження. Можливе підвищення рівня води у річках

Закарпатський обласний центр з гідрометеорології оголосив на 11-12 червня в області гідрологічне штормове попередження з приводу сильних опадів та відповідно підвищення рівнів води у річках.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології, упродовж усього понеділка очікуються сильні дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с.

Внаслідок сильних дощів, що пройшли у Закарпатті ввечері 10 червня, протягом 11-12 червня очікується формування дощових паводків. Передбачається підвищення рівня води на 0,5-1,5 м над рівнями посту. 11-12 червня в нижніх течіях Боржави, Латориці та на Тисі на ділянці В.Бичків-Вилок очікується підвищення рівня води на 1,0-2,0 м.

Також у центрі повідомляють, що у місцях проходження сильних злив можливе формування селів.