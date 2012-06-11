ЄБРР може надати агрохолдингу «Нібулон» кредит на 200 млн. дол.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розгляне можливість надання одному з найбільших українських агрохолдингів «Нібулон» (Миколаїв) синдикованого кредиту у розмірі 200 млн. дол., сказано у повідомленні ЄБРР.

Згідно з повідомленням, кредитні кошти планується використовувати для фінансування обігового капіталу агрохолдингу і підтримки здійснення торгових операцій.

Також повідомляється, що загальна вартість проекту - 486,5 млн. дол.

Як уточнили УНІАН у представництві ЄБРР в Україні, у рамках цього проекту ЄБРР виступить як організатор залучення синдикованого кредиту у низці комерційних банків.

При цьому, як відзначили у представництві, говорити про те, якою буде частка участі самого ЄБРР у цьому кредиті, ще рано.

Питання про надання кредиту буде розглянуте радою директорів ЄБРР 10 липня.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» засновано у 1991 році, він є одним із найбільших українських виробників та експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє більш ніж 70 тис. гектарів землі. Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зберігання зерна в обсязі до 420 тис. тонн і власний перевантажувальний термінал місткістю 133 тис. тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролює український бізнесмен Олексій Вадатурський.