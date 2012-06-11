Industrial Milk Company спрямує весь прибуток за 2011 рік на операційну діяльність
Варшава. Акціонери української агропромислової компанії Industrial Milk Company (IMC) на зборах на початку червня вирішили спрямувати весь торішній чистий прибуток у розмірі близько 17,3 млн. доларів на операційну діяльність компанії і її подальший розвиток, не виплачуваючи дивідендів власникам паперів.
Про це сказано у повідомленні IMС на Варшавській фондовій біржі, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.
Компанія повідомила про затвердження всіх звітів за попередній рік, продовження повноважень її керівництва наступного року, а також про підтвердження прийнятого раніше рішення про заміну виконавчого директора Пітера Лі Олексієм Ліссітсею.
Компанія також повідомила про затвердження її аудитором зареєстрованої у Люксембурзі фірми Interaudit.
Як повідомляв УНІАН, Industrial Milk Company, яка дебютувала на Варшавському фондовому ринку минулого року, в першому кварталі поточного року скоротила чистий прибуток на 9%, до 94 тис. доларів після його збільшення минулого року на 17%, до 17,3 млн. доларів.
Довідка УНІАН. Компанія Industrial Milk Company заснована у 2007 році. На початок поточного року орендувала близько 60 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, а також володіла сховищами потужністю 172 тис. тонн.
За даними на початок червня п.р., 68,2% акцій IMC належало Agrovalley Limited, 5,1% - польській Amplico PTE, решта - free float.