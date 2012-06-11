МФК виділить «Нібулону» кредит до 50 млн дол.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) надасть одному з найбільших українських агрохолдингів «Нібулон» (Миколаїв) до 50 млн дол. для реалізації інвестиційної програми і рефінансування кредитних ліній.

Про це УНІАН повідомив представник офісу МФК в Україні.

За інформацією співрозмовника агентства, МФК має намір надати до 30 млн дол. у вигляді довгострокового кредиту для реалізації інвестиційної програми компанії, а також протягом трьох років до 20 млн дол. планують спрямувати на фінансування обігових коштів для рефінансування залучених кредитних ліній на загальну суму до 170 млн дол.

Рішення про надання коштів було затверджено радою директорів МФК 6 червня ц.р.

Передбачається, що інша частина програми рефінансування буде фінансуватися Європейським банком розвитку та реконструкції шляхом виділення прямих і синдикованих кредитів.

За інформацією МФК, довгостроковий кредит буде частково виділено в 2012-2013 фінансовому році на фінансування програми «Нібулону» з будівництва елеваторів і річкових терміналів.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у понеділок повідомив, що 10 липня має намір розглянути питання організації синдикованого кредиту для «Нібулону» на суму до 200 млн дол.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг «Нібулон» заснований у 1991 році та є одним з найбільших українських виробників і експортерів сільськогосподарської продукції.

Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України, обробляє понад 70 тис. гектарів землі. Сім філій компанії займаються тваринництвом. Підприємство має власний флот, потужності зберігання зерна в обсязі до 420 тис. тонн і власний перевантажувальний термінал ємністю 133 тис. тонн.

Агрохолдинг «Нібулон» контролює український бізнесмен Олексій Вадатурський.