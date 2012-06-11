У шести областях на вечір оголосили штормове попередження

Гідрометцентр оголосив на сьогоднішній вечір штормове попередження у шести областях України.

У найближчі три години зі збереженням до кінця доби у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницький, Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються грози, сильні зливи, місцями град та шквали 25 м/с.

Про це УНІАН повідомили у гідрометцентрі.