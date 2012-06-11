У шести областях на вечір оголосили штормове попередження

18:08, 11 червня 2012
Агро
0

Гідрометцентр оголосив на сьогоднішній вечір штормове попередження у шести областях України. 

У найближчі три години зі збереженням до кінця доби у Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницький, Вінницькій та Житомирській областях прогнозуються грози, сильні зливи, місцями град та шквали 25 м/с.

Про це УНІАН повідомили у гідрометцентрі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter