З 14 червня в Україні очікується незначне похолодання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, практично по всій території України пройдуть грозові дощі.

«Ми не чекаємо надзвичайної активності цих процесів. Ці процеси будуть середньої сили», - додав начальник гідрометцентру.

За словами М.Кульбіди, під час проходження атмосферного фронту можна очікувати короткочасного зниження температури протягом 16-17 червня на території південних та східних регіонів України до 25-29 градусів.

М.Кульбіда наголосив, що це буде короткочасний період, оскільки 17 червня в Україні відновиться підвищений температурний режим, температура зросте до 25-30 градусів. А на Півдні, Сході та Заході держави – до 33-34 градусів.

Він також зазначив, що в період з 18 по 22 червня слід очікувати припинення опадів, короткочасні грозові дощі можуть пройти лише на Сході України.