На комплексі «Агромарс» через відключення електроенергії загинуло 100 тис. голів птиці

15:30, 12 червня 2012
Агро
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На комплексі «Агромарс», одному з найбільших виробників м'яса птиці (Київська обл.) 10 червня п.р. загинуло 100 тис. голів птиці через відключення електроенергії.

Про це сказано у повідомленні Головного територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Київській області.

«Через відсутність 10 червня п.р. з 10:00 до 16:00 електропостачання відбулося порушення технологічного процесу, що призвело до загибелі близько 100 тис. голів птиці», - сказано у повідомленні.

Інших подробиць події не повідомляється.

Довідка УНІАН. ТОВ «Комплекс «Агромарс», один із найбільших виробників м'яса птиці, заснований у 1998 році.

Комплекс «Агромарс» є вертикально інтегрованою холдинговою компанією, діяльність якої охоплює всі етапи виробництва: від вирощування зернових культур, виготовлення комбікормів, вирощування племінної і бройлерної птиці до переробки м'яса і його реалізації через власну франчайзингову мережу «Гаврилівські курчата».

Головне виробництво міститься в с. Гаврилівка, Вишгородського району Київської області.

Структура ТОВ «Комплекс «Агромарс» включає Броварський філіал, Кагарликський філіал, філіал «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод», філіал «Київський комбікормовий завод», філіал «Кагарликський елеватор», ТОВ «Курганний бройлер».

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