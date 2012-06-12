Аграрний фонд законтрактував 2,1 тис. тонн сухого молока і 812 тонн вершкового масла

Аграрний фонд України на сьогодні законтрактував 2,1 тис. тонн сухого молока і 812 тонн вершкового масла на 76,7 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві генеральний директор Аграрного фонду Ігор Якубович.

«Закупівля цієї продукції почалася 4 травня. Загалом Аграрний фонд уклав біржові угоди на закупівлю 2,1 тис. тонн сухого молока і 812 тонн вершкового масла на загальну суму 76,7 млн. грн, з яких сплачено частину біржових контрактів на суму 7,01 млн. грн», - сказав І.Якубович.

Він відзначив, що закупівля сухого молока і вершкового масла дозволила стабілізувати закупівельну ціну на молоко у населення.

І.Якубович нагадав, що для стабілізації цінової ситуації на ринку молока і молочних продуктів Аграрний фонд і провідні молокопереробники, які контролюють 70% внутрішнього ринку молокопродуктів, 23 квітня п.р. підписали Меморандум про узгоджені дії, згідно з яким упродовж травня-липня Аграрний фонд проведе закупівлю до державного інтервенційного фонду 5,512 тис. тонн вершкового масла і 11,806 тис. тонн сухого молока.