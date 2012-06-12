Україна експортувала вже 20,7 млн тонн зерна

Україна з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2011 р. - червень 2012 р.) станом на 11 червня експортувала 20,7 млн тонн зерна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, на зовнішні ринки було поставлено 5,049 млн тонн пшениці, зокрема 3,026 млн тонн продовольчої і 2,023 млн тонн фуражної. Експорт ячменю становив 2,424 млн тонн, кукурудзи — 13,088 млн тонн, інших культур — 166 тис тонн.

Нагадаємо, за оцінками Мінагропроду, перехідні запаси зернових культур на 1 липня 2012 р. можуть становити до 11 млн. тонн, з них пшениці - близько 7 млн тонн, кукурудзи - 2,5 млн тонн, ячменю - 1,2-2 млн. тонн.

Як повідомлялося, Україна у 2011 р. зібрала 56,7 млн тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 році.

Довідка УНІАН. Експорт зерна з України в 2010-2011 маркетинговому році становив 12,037 млн тонн.

У 2009-2010 МР Україна експортувала 21 млн тонн зерна, в 2008-2009 МР – 24,5 млн тонн.

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