Аграрний фонд спрямує 2,6 млрд грн від продажу ОВДП на закупівлі зерна

Аграрний фонд планує спрямувати 2,6 млрд грн від продажу облігацій внутрішньої державної позики на спотові і заставні закупівлі зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор Аграрного фонду Ігор Якубович.

Він повідомив, що 11 червня уряд прийняв рішення про випуск у 2012 році облігацій внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду. І.Якубович зазначив, що залучені кошти в сумі 2,6 млрд грн планується спрямувати на здійснення спотових і заставних закупівель зерна. За його словами, ці кошти будуть розподілені за принципом 50 на 50. «Ми ці кошти розділимо на дві частини: на 1,3 млрд грн ми здійснимо заставні закупівлі і на 1,3 млрд грн ми здійснимо спотові закупівлі», - повідомив голова Аграрного фонду.

Крім того, І.Якубович повідомив, що кошти в сумі 2,4 млрд грн, які не були використані в 2011 році, будуть спрямовані на остаточний перерахунок авансових платежів 50%-них платежів за форвардними контрактами в сумі 150 млн. грн, на закупівлю вершкового масла і сухого молока — 100 млн. грн, на погашення кредиторської заборгованості за поставлені товари в 2011 р. - 680 млн. грн, на сплату наступних 50% за поставлене за форвардними контрактами зерно — 835 млн. грн і на закупівлю товарів — 635 млн. грн.

За його словами, на сьогодні на рахунки Аграрного фонду надійшло 981 млн. грн, зокрема на оплату авансового платежу (50% від суми контракту) за форвардними контрактами, закупівлю вершкового масла і сухого молока, часткове погашення заборгованості за 2011 рік за поставлені товари і на оплату комплексу заходів із зберігання, перевезення і переробки. «На сьогодні ми майже виплатили першу половину аграріям... і найближчим часом, після того, як аграрії здаватимуть урожай, і переписуватимуть на користь Аграрного фонду документи, ми виплачуватимемо другу половину за форвардними контрактами», - зазначив І.Якубович.

Як повідомляв УНІАН, Уряд України у 2012 році випустить облігації внутрішньої державної позики для кредитування Аграрного фонду. Згідно з повідомленням, буде здійснено випуск ОВДП в обсязі 2,6 млрд грн з подальшою передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування. Термін погашення облігацій - до п'яти років.