Astarta інвестує 35 млн дол. у будівництво елеватора та заводу з переробки сої

Компанія Astarta ініціює проект з переробки сої, який передбачає будівництво заводу в Полтавській області потужністю 700 тонн сої на добу, або близько 220 тис. тонн на рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Відзначається, що щорічний обсяг виробництва шроту з високим вмістом протеїну складе до 160 тис. тонн на рік, соєвого масла - близько 40 тис. тонн і 9 тис. тонн гранульованої оболонки. Завод більш ніж на 60% буде забезпечений власною соєю, яка вирощується агропромхолдингом.

Крім переробних потужностей, проект передбачає будівництво елеватора на 42 тис. тонн, а також сховищ готової продукції.

Загальні інвестиції в проект складуть близько 35 млн дол. Довгострокове фінансування проекту буде забезпечене авторитетною міжнародною фінансовою організацією. Планується, що завод почне роботу в 2013 році.

"Даний проект дозволить продовжити цикл створення доданої вартості, збільшити обсяги продажів, посилити диверсифікацію бізнесу, а також мінімізувати валютні ризики завдяки зростанню обсягу експорту. Додатковою перевагою проекту є синергія з планованим виробництвом біогазу на Глобинському цукровому заводі і тваринницьким сегментом бізнесу Астарти", - зазначив генеральний директор компанії Віктор Іванчик.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Київ») - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області: ТОВ "Полтавазернопродукт", ТОВ "АФ ім. Довженка" та ТОВ "Добробут" ; одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке», і одне в Хмельницькій області - ТОВ "Волочиськ-Агро".

Основна діяльність агропромхолдингу полягає у виробництві цукру та супутньої продукції (меляса та сухий гранульований жом), вирощуванні і реалізації зернових і олійних культур, а також м'яса і молока.