Компанія TBILVINO виводить на ринок України дві марки вина

Грузинська виноробна компанія TBILVINO виводить на ринок України дві торгові марки вина: «Долини Грузії» та «Iveriuli».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, з 2001 року до України компанія TBILVINO імпортує однойменну торгову марку, продажі якої демонструють стабільний інтерес ринку до продукції грузинського походження.

«ТМ «Долини Грузії» та «Iveriuli» включають по 20 найменувань вин, які тішаться стабільно високим попитом на міжнародному ринку. Сумарні світові продажі цих ТМ за 2011 рік сягнули близько 1,440,000 пляшок. За перший рік співпраці в Україні компанія розраховує досягти обсягу продажів у 90-120 тис. пляшок по кожній ТМ», - відзначають у повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія TBILVINO випускає більш ніж 78 різних видів вина і включає 4 торгові марки («Tbilvino», «Iveriuli», «Долини Грузії», «Special Reserves»). Історія винного дому TBILVINO починається з 1962 року. У даний час Тбіліський виноробний завод JSC TBILVINO залишається найбільшим виробником вин у Грузії. Компанія експортує 95% своєї продукції у 28 країн світу, включно з Україною, Казахстаном, Білоруссю, Азербайджаном, Узбекистаном, Литвою, Латвією, Естонією, Польщею, Німеччиною, Австрією, Францією, Великобританією, Ірландією, Фінляндією, Нідерландами, Швецією, Китаєм, Індією, Сінгапуром і Канадою.