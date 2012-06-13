Україна 8 липня чекає інспекцію Россільгоспнагляду

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України чекає 8 липня п.р. проведення фахівцями Россільгоспнагляду інспекції українських підприємств для отримання дозволу на експорт продукції в РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Володимир Горжеєв.

«Є домовленість з Російською Федерацією про те, що така інспекція розпочнеться 8 липня», - сказав він.

В.Горжеєв відзначив, що служба подала заявку на проведення інспекції 34 підприємств, які також готові експортувати свою продукцію до РФ, зокрема підприємств, що виробляють м`ясну, рибну продукцію і корми. «Ми подали ті підприємства, які проінспектовані фахівцями ветеринарної медицини України і які підтвердили те, що ці підприємства відповідають вимогам Російської Федерації», - додав він.

За словами В.Горжеєва, попередньо інспекція триватиме два тижні.

Він відзначив, що на сьогодні 74 українські підприємства експортують свою продукцію на територію РФ, це підприємства з виробництва молокопродуктів, м`ясопродуктів, кормів і кормових добавок.