Новий гендиректор «Укрспирту» ліквідовує спиртозаводи, які не працюють

Новий генеральний директор ДП «Укрспирт» Олександр Харт має намір провести реформи у галузі, зокрема ліквідувати підприємства, які не працюють, і навести лад на діючих. Про це він повідомив сьогодні на представленні колективу, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

На думку нового керівника, результатом системних змін в «Укрспирті» повинні стати цілковите виведення з тіні виробництва спирту і повноцінний розвиток галузі.

Представляючи колективу нового гендиректора, заступник міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Сень повідомив, що головним завданням нового гендиректора є виведення спиртової галузі у ряд провідних сфер аграрного виробництва.

«Перед Олександром Хартом ми ставимо завдання із завершення реформування спиртової галузі і формування цивілізованих правил гри на ринку спирту. При цьому для заступника гендиректора «Укрспирту» Віктора Панкова основним напрямом роботи повинні стати нарощування виробництва біоетанолу і наведення ладу у сфері незаконного обігу спирту. Як відомо, Віктор Анатолійович - нафтовик з серйозним досвідом у галузі, його робота повинна дати результати вже у найближчому майбутньому», - відзначив О.Сень.

Нагадаємо, що раніше О.Харт обіймав посаду першого заступника генерального директора з виробничо-фінансових питань ДП «Укрспирт».

Призначений заступником гендиректора ДП «Укрспирт» В.Панков раніше обіймав посаду заступника генерального директора з юридичних питань і посаду генерального директора.

Довідка УНІАН. До сфери управління концерну «Укрспирт» входять 92 підприємства, 10 з яких перебувають у стадії ліквідації відповідно до ухвали Кабінету міністрів України №820 від 10 вересня 2008 року, і 6 підприємств не провадять господарської діяльності.