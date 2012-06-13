Держветфітослужба ініціює впровадження обов'язкової ідентифікації худоби

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України ініціює введення обов'язкової ідентифікації худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв.

«На сьогодні ми вносимо зміни до закону про ідентифікацію в частині обов'язковості ідентифікації худоби, яку громадяни як для власного споживання, так і для забою», - сказав В.Горжеєв. За його словами, ці зміни оформлені законопроектом і спрямовані на узгодження в міністерства і відомства. Він висловив сподівання, що при нормальному проходженні процедури узгодження цей законопроект через два місяці може бути зареєстрований у Верховній Раді.

В.Горжеєв повідомив, що сьогодні в Україні діє закон про ідентифікацію худоби, згідно з яким, якщо людина тримає худобу для власного споживання, вона не зобов'язана проводити ідентифікацію цієї худоби.

За його словами, ідентифікація всієї худоби необхідна для контролю епізоотологічної ситуації в країні, оперативного реагування на можливі спалахи захворювань і гарантування якості продуктів харчування.

На сьогодні, за словами В.Горжеєва, мінімальна вартість послуг з ідентифікації худоби становить 19,8 грн за голову.