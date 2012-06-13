Реалізація Astarta проекту з переробки сої понизить валютні ризики компанії - експерти

Експерти вважають, що введення Astarta проекту з переробки сої дозволить компанії понизити валютні ризики.

Таку думку УНІАН висловила старший аналітик Dragon Capital Тамара Левченко, коментуючи намір компанії Astarta інвестувати 35 млн. дол. у будівництво заводу з переробки сої та елеватора.

«Керівництво компанії розглядає цей проект як засіб зменшення валютних ризиків, оскільки соєва продукція, що випускається на заводі, в основному прямуватиме на експорт», - відзначає Т.Левченко.

Вона зауважила, що у 2011 р. Astarta зібрала 76 тис. тонн сої, що забезпечило б завантаження виробничих потужностей нового заводу на 38%. «Ми чекаємо, що компанія збільшить площу посівів сої у цьому і наступному році, завдяки чому врожай 2013 р. становитиме близько 130 тис. тонн і виробничі потужності заводу зможуть бути завантажені до 60%», - відзначила вона. Крім того, новий завод забезпечить синергію з планованим виробництвом біогазу на Глобинському цукровому заводі і тваринницьким сегментом Astarta.

Наголошується, що до озвучення цього наміру експерти оцінювали інвестиції Astarta к 2012 р. у сумі 84 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Astarta ініціює проект із переробки сої, який передбачає будівництво заводу в Полтавській області потужністю 700 тонн сої на добу, або близько 220 тис. тонн на рік. Наголошується, що річний обсяг виробництва шроту з високим вмістом протеїну становитиме до 160 тис. тонн на рік, соєвої олії - близько 40 тис. тонн і 9 тис. тонн гранульованої оболонки. Завод більш ніж на 60% буде забезпечений власною соєю, яку вирощує агропромхолдинг. Крім переробних потужностей, проект передбачає будівництво елеватора на 42 тис. тонн, а також сховищ готової продукції. Загальні інвестиції в проект сягнуть близько 35 млн. дол.

Довідка УНІАН. Astarta Holding N. V. («Астарта-Київ») - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової і сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані у Полтавській області: ТОВ "Полтавазернопродукт", ТОВ "АФ ім. Довженка" і ТОВ "Добробут"; одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і одне в Хмельницькій області - ТОВ "Волочиськ-Агро".

Основна діяльність агропромхолдингу полягає у виробництві цукру і супутньої продукції (меляса і сухий гранульований жом), вирощуванні та реалізації зернових і олійних культур, а також м'яса і молока.