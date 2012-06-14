Виробники плодоовочевої продукції через негоду втратять 300 млн грн - експерти

Збитки виробників плодоовочевої продукції через негоду оцінюються в 300 млн грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) з посиланням на експерта плодоовочевого ринку Ігоря Стрелюка.

Повідомляється, що зливи і грози знищили понад 15 тис. га овочів і плодово-ягідної продукції в найбільш постраждалих регіонах України: Закарпатській, Донецькій, Луганській та Одеській областях.

«Основні регіони, які вирощують плодоовочеву продукцію в Україні, від негоди суттєво не постраждали. В цілому по країні станом на 13 червня втрати плодоовочівників незначні і складають в середньому 5-6%. Найбільше постраждали виробники Закарпатській, Донецькій, Луганській та Одеської областей. У цих регіонах знищено до 20% овочів і плодово-ягідної продукції. За підрахунками експертів УКАБ, це більше 15 тис. га (загальна площа під овочами в цих регіонах становить більше 73 тис. га) », - повідомив І.Стрелюк.

За словами експерта, фінансові збитки виробників на сьогодні оцінити складно, але виходячи з інвестицій у вирощування плодоовочевої продукції, втрати складають близько 270-300 млн грн.

«Найбільшою проблемою став град, оскільки українські виробники плодоовочевої продукції на сьогодні практично не мають можливості захиститися від цієї негоди, бо тільки деякі компанії мають градозахисні сітки. Якщо говорити про конкретні товарні групи, наприклад, «борщовий набір» та інші овочі, то град може побити тільки верхню частину рослини, виходячи з цього, вегетація як мінімум припиняється, і така продукція як капуста однозначно втратить товарний вигляд», - зазначив фахівець УКАБ .

Що стосується ягідної продукції: полуниці, малини, смородини, порічок та інших, зараз триває сезон збору врожаю, і через негоду виробники не мають можливості регулярно збирати урожай. Це викликає цінові коливання на ринках, зокрема, полуниця коштує від 15 грн/кг до 20 грн/кг. По-друге, через часті дощі псується якість полуниці: вона стає водянистою і позбавленою смаку, і по-третє, багато ягідної продукції через негоду перезріває і залишається в полі.

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