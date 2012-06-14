У Білорусі з липня підвищуються акцизи на алкоголь і тютюн

Мінськ. З 1 липня в Білорусі буде збільшено вартість акцизних марок для маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки Білорусі.

Зокрема, згідно з постановою Міністерства економіки Білорусі від 31 травня 2012 року №46, вартість акцизної марки для маркування алкогольних напоїв з 1 липня підвищується на 47% до 250 білоруських рублів, для маркування тютюнових виробів – на 43% до 100 рублів.