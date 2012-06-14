«Данон» профінансує полуничні кооперативи України

Група компаній «Данон» інвестує 1,9 млн євро до 2014 року в розвиток полуничних кооперативів в Україні, йдеться у повідомленні компанії.

Повідомляють, що проект «Розвиток полуничних кооперативів» реалізується і фінансується партнерами - «Екосистем Фондом Данон», компаніями «Дансорс», «Данон Україна» та Міжнародною благодійною організацією «Добробут громад».

Впровадження першої фази проекту розраховане до 2014 року і передбачає фінансування на загальну суму близько 1,9 млн євро.

Мета проекту - допомогти мінімум 500 власникам особистих селянських господарств підвищити власні доходи шляхом об'єднання їх у сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) для виробництва полуниці на основі сучасних технологій і гуртового продажу через кооператив.

Проект буде виконуватись на базі СОК «Лосятинське молочне джерело» в с. Лосятин Кременецького району Тернопільської області, який буде надавати своїм членам послуги з вирощування, зберігання і збуту полуниці, як на загальному полі, так і на власних ділянках.

Протягом 2012-2014 років інвестиції будуть спрямовані на поступове збільшення площ насаджень полуниці до 50 га.

В рамках проекту передбачається забезпечення кооперативу необхідним ґрунтообробним обладнанням, високопродуктивною розсадою, обладнанням і виробничими потужностями для крапельного поливу; передбачається будівництво і оснащення камери для попереднього охолодження врожаю полуниці та інше.

Кошти від продажу полуниці, накопичені кооперативом, будуть використовуватися на розширення спільних насаджень, відновлення існуючих та реплікацію проекту в інших громадах.

Велика частка зібраного врожаю полуниці буде закуповуватися компанією «Данон Україна» і «Дансорс» і поставлятися на заводи «Данон» для виготовлення натуральних добавок з полуниці до молочних продуктів.

Довідка УНІАН. Група компаній «Данон» - один з найбільших у світі виробників молочних продуктів. Компанія «Данон» працює в Україні з 1998 року. З червня 2010 року в результаті об'єднання компаній «Данон» і «Юнімілк», до компанії «Данон-Юнімілк» увійшло 3 заводи - «Данон-Дніпро» (Херсон), «Галактон» (Київ) і «Кремез» (Кременчук). Компанія представляє продукцію ТМ «Актимель», «Активіа», «Растішка», «Даніссімо», «Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон», «Актуаль», «Смішарики».

З 2010 року в Україні працює міжнародне підрозділ соціальних бізнес-проектів компанії «Данон» - «Екосистем фонд Данон». Його мета в Україні - підтримка і розвиток аграрного сектора, в тому числі шляхом прямих інвестицій.

Міжнародна благодійна організація «Добробут громад» (колишня назва «Хейфер Проджект Інтернешенл») - неурядова неприбуткова благодійна організація, що працює з сільськими громадами для підвищення добробуту сільських сімей з урахуванням захисту навколишнього середовища. Починаючи з 1994 року в Україні розпочато 70 проектів. Організація належить до мережі «Хейфер Інтернешенл», заснованої в 1944 році в США, яка виконує проекти в 125 країнах світу і надала допомогу понад 13,6 млн сімей.