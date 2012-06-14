Українські експерти не бачать підстав для запровадження обмежень експорту зерна і оцінюють можливий обсяг експорту у 25 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко.

Він зазначив, що в поточному році через погодні умови частина посівів озимих зернових культур загинула, що призведе до зниження очікуваного урожаю зерна. Але, на його думку, Україна збере в поточному році не менш як 45 млн. тонн зерна, а урожай пшениці буде на 7-8 млн. тонн нижчий, ніж у 2011 році.

«Я не бачу підстав для прийняття якихось обмежень, тому що ми маємо величезні перехідні залишки. Вперше в історії України ми на початок нового сезону матимемо приблизно 12 млн. тонн залишків з минулого сезону», - сказав Л.Козаченко. Він додав, що ці перехідні залишки дадуть змогу після збирання нового врожаю мати понад 60 млн. тонн зернових. «Це величезна кількість, яка дасть нам можливість експортувати не менш як 25 млн. тонн зерна», - наголосив Л.Козаченко.

Щодо обсягів продовольчої пшениці він зазначив, що на сьогодні запаси цієї культури дають змогу забезпечити потреби України більш як на півроку, а після збирання нового врожаю запасів продпшениці буде достатньо для забезпечення потреби України протягом 14-15 місяців.

При цьому Л.Козаченко не виключив, що обмеження експорту зерна можуть бути запроваджені для різкого зниження цін на продовольство напередодні виборів. Він наголосив, що «сьогодні я не бачу жодних підстав і не чую серед політиків таких пропозицій».

У свою чергу президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс наголосив, що зо досвіду їх організації, в Україні обмеження на експорт зерна приймалися раніше без урахування наявності зерна для забезпечення потреб країни. «З нашого досвіду, будь-які інтервенції українського уряду, будь-які обмеження, які український уряд застосовував щодо ринку зерна, не були пов'язані з тим, скільки зерна є для потреб українського народу, а завжди були пов'язані або з політикою, або з наповненням власних кишень», - сказав М.Вільямс.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод оцінює обсяги урожаю зерна в Україні у 2012 році на рівні 47,2 млн. тонн.

За прогнозами міністерства, пропозиція зернових у наступному МР становитиме 54-60 млн. тонн за потреби внутрішнього ринку 27,6 млн. тонн. Таким чином, експортний потенціал у наступному сезоні очікується на рівні 22-25 млн. тонн зерна.

Як повідомлялося, з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2011 р. - червень 2012 р.) станом на 11 червня Україна експортувала 20,7 млн. тонн зерна.

У 2011 р. Україна зібрала 56,7 млн. тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 році.