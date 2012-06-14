УАК прогнозує вихід російської пшениці на Чиказьку біржу протягом двох-трьох тижнів

Українська аграрна конфедерація (УАК) прогнозує вихід протягом двох-трьох тижнів російської пшениці на Чиказьку біржу за контрактами пшениця, FOB, Чорне море.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві президент УАК Леонід Козаченко.

Він відзначив, що на сьогодні контракти за цим ф'ючерсом укладають, проте без ажіотажу, оскільки цей інструмент новий для українського ринку. "Я щодня листуюся електронною поштою з фахівцями біржі, вони вірять у цей інструмент. Вони розуміють проблематику. Після того, як тут побували, вони побачили, що це непросто зробити, тому вони, на мій погляд, розуміють, що це не швидко", - відзначив Л.Козаченко.

Він повідомив, що російська і казахська пшениця поки що не торгується на біржі, проте, за його словами, найближчим часом така робота буде проводитися. «Російської (пшениці — УНІАН) поки що немає, але я думаю, що це питання найближчих двох-трьох тижнів, і буде і Росія торгувати, і Казахстан. Ми працюємо над цим», - повідомив Л.Козаченко, додавши, що "зараз ми ведемо дуже активну роботу з російськими суб'єктами, щоб вони активніше використовували цей інструмент. І наші представники зараз перебувають у Казахстані й переконують представників казахського бізнесу використовувати це, тому що вони активно торгують через Чорноморський регіон".

Як повідомляв УНІАН, Чиказька біржа з 6 червня ввела новий ф'ючерс — пшениця, FOB, Чорне море.

Розмір контракту становитиме 5 тис. бушелів (136 тонн), при цьому поставки здійснюватимуться у липні, вересні, грудні, березні і травні. Базовим активом є мукомельна пшениця, яка поставляється на умовах FOB у п'ять українських портів: Одеса, Іллічівськ, Севастополь, Южний і Миколаїв, а також у три російські і один румунський порт.

Експерти позитивно оцінюють цю новацію, відзначаючи, що це дозволить сформувати реальну ціну на українське зерно.

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