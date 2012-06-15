Заступником гендиректора Аграрного фонду призначено Лавринчука
12:10, 15 червня 2012Агро
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Заступником генерального директора Аграрного фонду призначено Олександра Лавринчука, який раніше обіймав посаду голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).
Ця інформація опублікована на офіційному сайті Аграрного фонду.
Нагадаємо, О.Лавринчук очолював правління ДПЗКУ з моменту її створення в серпні 2010 р.
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