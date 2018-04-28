Чиказька біржа придивляється до зернового потенціалу України

Тиждень тому на Чиказькій біржі з'явився новий ф'ючерс - пшениця, Чорне море. Великої активності у торгівлі поки не спостерігається - за тиждень було укладено всього 8 контрактів. Експерти пояснюють слабкий інтерес новизною інструменту і консервативністю аграріїв, однак впевнені в перспективності новації. Інакше й не може бути, адже ринку надається інструмент торгівлі з одним із найбільших світових регіонів з виробництва зернових...

Інструмент приживеться і буде затребуваний

Україна, яка є однією з найважливіших складових Чорноморського регіону, в 2012 році планує зібрати близько 47 млн тонн зерна, з яких на експорт може бути продано близько 26 млн тонн.

Початок червня став для українського аграрного комплексу знаковим - Чиказька товарна біржа запустила ф'ючерсну торгівлю пшеницею в портах Чорного моря. Ф'ючерсний контракт передбачає поставку 136 тонн зерна в один із портів України (Іллічівськ, Одеса, Південний, Севастополь, Миколаїв), Росії (Новоросійськ, Туапсе, Тамань) і Румунії (Констанца) на Чорному морі.

Експерти з великим оптимізмом оцінили новацію, відзначаючи, що даний інструмент дозволить сформувати реальну і прозору ціну на українське зерно. Однак підкреслюють, що поява цього контракту на Чикаго ще не говорить про те, що він приживеться. Піде торгівля чи ні, можна буде сказати тільки через півроку-рік.

«Якщо ми побачимо, що цей контракт буде торгуватися, тоді буде ліквідність, тоді буде ціна, на яку можна орієнтуватися. Якщо охочих торгувати цим контрактом буде мало, тоді ліквідності не буде і не буде реальної ціни. Тому говорити про те, що ми перемогли, зробивши контракт на біржі, ще рано», - відзначає президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.

Перший тиждень не показав великого ажіотажу в торгівлі з даного ф'ючерсу - всього було укладено 8 контрактів. Президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко вважає, що це пов'язано з консервативністю аграріїв. "Ми не очікували великого ажіотажу, тому що використовувати це швидко неможливо. Це дуже інтелектуальний продукт, до якого фермерам складно звикати, - зазначив він. - Я кожен день листуюся електронною поштою з фахівцями біржі, вони вірять у цей інструмент. Вони розуміють проблематику".

Президент Американо-української ділової ради Морган Вільямс зазначив, що оператор американських товарно-сировинних бірж CME Group (Chicago Mercantile Exchange Group) зацікавлений в причорноморському ф'ючерсі на пшеницю і не має наміру відмовлятися від нього. "Ми можемо запевнити, що СМЕ Group віддана ринку України. Керівник Лео Меламед особисто приїжджав в країну, зустрічався з президентом Януковичем. Це свідчить про наявність великого інтересу, - сказав Вільямс. - Лео Меламед та інші представники СМЕ Group в останні роки багато разів приїжджали до України, витратили багато коштів на цей процес, тому не збираються відмовлятися від нього (ф'ючерсу - ред.). Вони й далі залишаються прихильниками ідеї, що в Україні це спрацює".

Як відзначає Козаченко, поки на біржі представлена лише українська пшениця, але висловив сподівання, що в найближчі тижні Росія може взяти участь в торгах причорноморським ф'ючерсом. "Ми очікуємо, що з наступного тижня з'явиться на Чиказькій біржі російська пшениця. Зараз ми ведемо дуже активну роботу з російськими суб'єктами, аби вони активніше використовували цей інструмент", - сказав він і додав, що українські представники ведуть аналогічні переговори з представниками казахського бізнесу.

На думку директора з розвитку незалежної брокерської компанії Intermarkt Trading Group Вела Баури, ліквідність чорноморського ф'ючерсу може збільшитися через півроку.

В даний час ф'ючерсний контракт на Чорноморську пшеницю знаходиться в стадії становлення і розвитку. «Незважаючи на низьку ліквідність і невеликий обсяг відкритого інтересу в перший тиждень торгів, ф'ючерсний ринок торгівлі чорноморським зерном буде розвиватися і далі», - сказав він.

За прогнозом Баури, ліквідність товарно-сировинного ф'ючерсу BSW може збільшитися вже через півроку. Головною підставою для цього є збільшення кількості учасників торгів, а саме - операторів зернового ринку Чорноморського регіону.

Експерт вважає, що в перспективі ф'ючерсна торгівля чорноморським зерном може призвести до кардинальних змін зернотрейдингу в регіоні. Зокрема, можуть змінитися принципи та методи реалізації закупівель зерна, знизитися ризики фінансових втрат операторів і збільшитися прибутковість торговельних операцій, можлива навіть зміна структури учасників ринку. Крім того, використання Чорноморського ф'ючерсу спільно з іншими біржовими механізмами може надати операторам майже 100% страхування торгових ризиків.

Українська влада також не сумнівається в тому, що даний інструмент приживеться в Україні і буде затребуваний. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк уже будує досить оптимістичні плани на майбутнє.

«До кінця року планується запустити (на Чиказькій біржі - ред.) новий ф'ючерс на кукурудзу, ячмінь і, що для нас важливо, на соняшникову олію», - сказав міністр. Він також зазначив, що в 2013 році в Україні потрібно буде створити майданчик, інтегрований у світову біржову торгівлю.

Проте експерти відзначають, що саме ручне регулювання ринку, яке так любить застосовувати наш уряд, може перешкодити впровадженню цього механізму. Якщо Кабмін буде вводити будь-які штучні обмеження на зерновому ринку, в тому числі забороняти його експорт, втрати за невиконаними контрактами покриють страховий фонд біржі, але така непрогнозованість може стати причиною відмови Чиказької біржі співпрацювати з Україною. Між тим, експерти сподіваються, що уряд, розуміючи всі переваги нового механізму, не буде приймати необґрунтованих кроків, тим більше, що на сьогодні підстав для будь-якого обмеження експорту зерна немає - рекордні перехідні залишки врожаю 2011 року та новий урожай дозволять не тільки наповнити внутрішній ринок, але й забезпечити експорт в обсязі 26 млн тонн.

Лілія Коваль (УНІАН)