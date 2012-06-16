В Одесі згорів уже четвертий ресторан

В Одесі пізно ввечері 15 червня на перетині вулиці Кишинівської і проспекту Добровольського згорів ресторан «Казка».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області.

Як уточнили в УМНС, полум’я пожежі, що спалахнуло на літньому майданчику, швидко поширилося на всю будівлю закладу громадського харчування. Розрахунки найближчої пожежної частини, що прибули, не встигли його врятувати – ресторан вигорів повністю.

Постраждали власники ресторану. Відвідувачі встигли покинути будівлю, що горіла, до прибуття рятувальників.

Пожежники негайно знеструмили весь мікрорайон, чим запобігли поширенню вогню на сусідній супермаркет «Копійка».

Причини спалаху мають встановити фахівці УМНС.

Нагадаємо, «Казка» став четвертим одеським рестораном, знищеним вогнем з початку поточного року. У січні в курортній Аркадії згоріли ресторани «Стронг Хаус» та «Ассоль», потім - ресторан української кухні «Первачок». Причому причиною пожежі в ресторані «Ассоль», як встановили фахівці МНС, був підпал.