У неділю буде тепло і без дощів

Завтра, 17 червня, на території України буде тепло і без дощів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, короткочасні дощі (вночі місцями сильні) очікуються лише у східній частині; температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. На решті території без опадів; вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні до 20°; вдень 24-29°, у південній частині та західних областях місцями 30-32°.

У Києві та Київській області в неділю буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 11-16°, вдень 24-29°; у Києві вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Сьогодні, 16 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 21-27°; в Дніпрі біля Києва - 21°.