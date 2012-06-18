На Землі, після 12-годинної паузи, відновилася магнітна буря.

Як свідчать дані центру прогнозу космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), магнітна буря, що розпочалася на Землі в ніч на неділю і закінчилася ввечері, після 12-годинної паузи поновилася.

За інформацією центру, вранці індекс геомагнітних збурень Kp, вимірюваний мережею наземних магнітних станцій, підвищився із значення 4 до 5 - мінімального рівня, котрий вважається магнітною бурею, повідомляють РІА “Новости”.

Нинішня серія геомагнітних збурень "стартувала" майже опівночі в неділю, коли індекс Kp зріс до п'яти. Через три години буря "вщухла" до "четвірки", але через шість годин збурення посилилися знову, значення Kp зросло до 6. Ця фаза бурі тривала дев'ять годин, далі відбулося 12-годинне затишшя, але наразі індекс знов збільшився до значення 5.

Магнітні бурі на Землі розпочинаються, коли в магнітосферу планети "вдаряють" викинуті Сонцем згустки плазми. Заряджені частинки викликають геомагнітні збурення. Якщо вони досягають великої сили, це може приводити до збоїв в електронному обладнанні, радіозв'язку і на електричних мережах.

Нинішня буря стала результатом "комбінованого" удару двох корональних викидів, які відбулися в активній області 1504, що з'явилася на видимій стороні Сонця 9 червня. Ця область 13 і 14 червня видала два потужні спалахи, які супроводжувалися викидом сонячної плазми. Швидкість першого викиду була відносно невисока (604 кілометри за секунду), другий викид вирізнявся значною швидкістю - 1360 кілометрів за секунду.

Обидві хмари плазми мали дістатися Землі приблизно одночасно - 17 червня. Нинішні геомагнітні збурення, найімовірніше, були викликані "спільним ударом" цих викидів.