У Луганській області через град загинули озимі на площі 1 тис га
12:47, 18 червня 2012Агро
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У Білокуракінському районі Луганської області через зливу і град загинули озимі посіви пшениці на площі 1 тис га. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації, стихія знищила посіви вчора, 17 червня.
Постраждало приватне підприємство - сільськогосподарський виробничий філіал (СВФ) «Агро», якому належить дана територія.
18 червня під час виїзду фахівців буде визначено точну площу пошкодженої озимої пшениці, а також розмір завданого матеріального збитку.
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