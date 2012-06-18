У Луганській області через град загинули озимі на площі 1 тис га

У Білокуракінському районі Луганської області через зливу і град загинули озимі посіви пшениці на площі 1 тис га. Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації, стихія знищила посіви вчора, 17 червня.

Постраждало приватне підприємство - сільськогосподарський виробничий філіал (СВФ) «Агро», якому належить дана територія.

18 червня під час виїзду фахівців буде визначено точну площу пошкодженої озимої пшениці, а також розмір завданого матеріального збитку.