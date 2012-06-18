Аstarta вирішила не виплачувати дивіденди за 2011 рік

Акціонери найбільшого в Україні виробника цукру компанії Astarta, яка заробила минулого року 87,530 млн. євро, на зборах, що відбулися в кінці минулого тижня, вирішили не виплачувати дивіденди за 2011 рік.

Згідно з біржовим повідомленням Astarta, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, акціонери уповноважили правління викупити до 500 тис. акцій компанії, або 2% чинного випуску, за ціною не більш ніж 125 злотих за штуку.

"Викуп акції повинен відбутися через брокера на відкритому ринку і з метою виконання зобов'язань, пов'язаних з борговими фінансовими інструментами... і/або купівлі акцій в рамках опціону співробітниками, або інших асигнувань акцій співробітникам компанії або групи компанії", - сказано у повідомленні.

Довіреність акціонерів правлінню діятиме протягом 18 місяців з 14 червня 2012 року.

Акціонери також дозволили правлінню випустити до 10% акцій існуючої емісії, обмежити або скасувати пов'язані з нею права першочергового викупу на період до одного року.

Крім того, акціонери затвердили звіти за минулий рік, зняли відповідальність членів правління за ухвалені рішення минулого року, уповноважили корпоративного директора Astarta Сергія Контирука ухвалювати рішення від імені правління у разі їх відсутності або неможливості ухвалити рішення.

Власники компанії доручили правлінню почати переговори з аудиторськими компаніями Ernst&Young, KPMG, Deloitte, PWC, BDO Consulting, Baker Tilly і Grant Thornton, за результатами яких вибрати аудитора на 2012 рік.

Як повідомляв УНІАН, Astarta минулого року збільшила чистий прибуток на 9,4% - до 87,5 млн. євро при майже 40% зростання доходів - до близько 300 млн. євро.

Astarta, яка орендує більш ніж 245 тис. га землі, минулого року, за її даними, зайняла 16% ринку виробництва цукру в Україні.

Акції компанії, яка дебютувала в 2006 році на Варшавському фондовому ринку, на початку сьогоднішніх торгів коштували близько 60 злотих за штуку при ціні дебюту близько 20 злотих і історичному максимумі, досягнутого в січні минулого року, на рівні 106 злотих.

За даними на 15 червня п.р., 36,99% акцій компанії належали Albacon Ventures Limited, 25,99% - Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.