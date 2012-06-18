Мінагропрод спрямував понад 1 млн. грн на виплату дотацій за утримання молодняку ВРХ

Міністерство аграрної політики і продовольства України спрямувало 1 млн. 45,5 тис. грн на виплату дотацій за утримання молодняку великої рогатої худоби.

Про це мовиться у повідомленні міністерства.

Наголошується, що понад 1,5 тис. аграріїв подали заявки на отримання державної дотації за утримання і збереження молодняку великої рогатої худоби. Згідно з наказом Міністерства аграрної політики і продовольства, у регіони вже спярмовано понад 1 млн. грн.

За інформацією відомства, цього року держава передбачила близько 1 млрд грн дотацій селянам за збереження молодняку великої рогатої худоби: за телят віком від 3 до 5 місяців - 250 грн, віком від 6 до 8 місяців — 500 грн, від 9 до 11 місяців - 750 грн за голову.

Ці виплати здійснюються в рамках програми Мінагропроду «Державна підтримка галузі тваринництва». Мета програми - зупинити вирізування худоби і задати темп для збільшення поголів'я, що в результаті допоможе збільшити обсяги виробництва молочної продукції.