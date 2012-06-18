Експорт зерна з України в 2012/2013 МР може сягнути майже 26 млн т – Мінагропрод

Експорт зерна з України в 2012-1013 маркетинговому році (МР, липень 2012 – червень 2013) може скласти майже 26 млн тонн проти 23 млн тонн, очікуваних за підсумками поточного сезону. Такі дані містяться в розробленому Міністерством аграрної політики і продовольства прогнозному балансі попиту і пропозиції зерна на новий МР.

У міністерстві зазначають, що незважаючи на прогнозоване зменшення виробництва зерна до 47,2 млн тонн у 2012 р. проти 56,7 млн тонн у 2011 році, його експорт у новому МР зросте завдяки збільшеним перехідним залишкам, які очікуються на рівні 12 млн тонн проти 6 млн тонн у 2011 р.

За розрахунками Мінагропроду, експорт пшениці в 2012/2013 МР складе 8,3 млн тонн, зокрема продовольчої – 6,54 млн тонн, ячменю – 1,7 млн тонн і кукурудзи – 15 млн тонн.