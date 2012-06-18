Кабмін призначив Пономаренка головою правління НАК “Надра України”

Кабінет Міністрів України призначив Віктора Пономаренка головою правління Національної акціонерної компанії “Надра України”.

Відповідне розпорядження від 18 червня 2012 р. № 362-р оприлюднене на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України призначило В.Пономаренка членом правління НАК «Надра України».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу президента України № 802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами у сфері геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

«Надра України» у 2011 році збільшила прибуток в 2,3 разу – до 11,3 млн. грн.