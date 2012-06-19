Завтра на півдні Україні очікується до 36°

Завтра у західних, північних, центральних та Харківській областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с.

На решті території України - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 13-18°; вдень 27-32°, у південній частині 31-36°.

У Київській області у середу місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 28-30°.

Сьогодні температура води становила у Чорному морі 20-24°, в районі Феодосії 17°, біля Алушти 18°; в Азовському морі 24-26°; у Дніпрі біля Києва 22°.