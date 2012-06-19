«Яготинський маслозавод» планує до жовтня збільшити виробничі потужності на 25%

ПАТ «Яготинський маслозавод», один з найбільших виробників молочної продукції, що входить до складу холдингу «Молочний альянс», має намір до жовтня поточного року збільшити виробничі потужності на 25% - до 500 тонн молока на добу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив глава правління ВАТ «Яготинський маслозавод» Олександр Сіренко.

«Яготинський маслозавод» сьогодні веде реконструкцію на збільшення обсягів переробки молока ще на 100 тонн », - повідомив Сіренко. Він зазначив, що на сьогодні потужності підприємства з переробки молока становлять 400 тонн на добу і будуть збільшені до 500 тонн.

За словами О.Сіренка, розширення виробництва в першу чергу буде орієнтовано на виробництво кисломолочної продукції - закваска, кефір, ряжанка і кисляк, оскільки на сьогодні існуючі потужності з виробництва цієї продукції завантажені на 100%.

Інвестиції в дане розширення оцінюються в 26 млн грн.

Розширення передбачає, зокрема, установку ємностей з приймання молока, зі сквашування молока і фасувальних автоматів. Планується, що реконструкція буде завершена в середині вересня ц.р.

Крім того, за словами О.Сіренка, в поточному році компанія має намір на 14% збільшити виробництво продукції з незбираного молока - до 80 тис. тонн. «У 2011 році ми виробили 70 тис. тонн продукції з незбираного молока, зараз план - 80 тис. тонн в цьому році», - зазначив Сіренко.

Довідка УНІАН. ПАТ «Яготинський маслозавод» входить до складу холдингу АТ «Молочний альянс» і випускає 16 видів молочної продукції під торговою маркою «Яготинське».

АТ «Молочний альянс» - група компаній, що об'єднує підприємства з виробництва і збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входять 9 підприємств: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод, Варвамаслосирзавод та компанії «Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон». Продукція підприємств холдингу випускається під торговими марками «Молочний шлях», «Славія», «Здорово», «Яготинське».