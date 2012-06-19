AgroGeneration планує залучити на розвиток 15 млн євро за рахунок випуску бондів

Французька аграрна компанія AgroGeneration з активами в Україні приступила до первинного розміщення дебютної облігаційної позики на 15 мільйонів євро, плануючи спрямувати залучені кошти на розширення своєї діяльності, повідомила компанія в своєму прес-релізі.

Первинний продаж шестирічних облігацій номіналом 100 євро буде проводитися до 11 липня 2012 року. Купон за борговими паперами, які мають прибутковість 8% річних, виплачуватиметься раз на шість місяців.

Облігації будуть торгуватися на майданчику Alternext фондової біржі NYSE Euronext.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році AgroGeneration спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур.

У 2010 році земельний банк компанії в західних регіонах України становив 45 тис. гектарів, і компанія ставить за мету збільшити його до кінця 2012 року до 100 тис. гектарів.

Навесні 2010 року AgroGeneration під час приватного розміщення залучила на біржі NYSE Euronext 14,5 млн євро, після чого в 2011 році шляхом публічного розміщення акцій отримала на свій розвиток ще 12,7 млн євро.