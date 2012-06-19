Агрохолдинг IMC з 26 червня планує почати первинне розміщення облігацій на 200 млн грн

Індустріальна молочна компанія (IMC) має намір з 26 червня почати первинне розміщення облігацій на суму 200 млн грн на фондових біржах «Перспектива» (Дніпропетровськ) і ПФТС.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Розміщення облігацій буде відбуватися з 26 червня 2012 р. по 24 червня 2013 року на фондових біржах «Перспектива» (Дніпропетровськ) і ПФТС. Андеррайтерами випуску виступають ПАТ «ВТБ Банк» і ТОВ «Інвестиційний капітал України» (обидва - Київ). Юридичними радниками виступили Avellum Partners (Українське право), Herbert Smith (Англійське право), Arendt & Medernach - Avocats (право Люксембургу)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія планує випуск 2-річних облігацій, які будуть емітовані компанією ТОВ «Бурат-Агро». Випуск облігацій зареєстровано НКЦПФР 13 червня 2012 року. Купонна ставка - 14%. Номінал, відсотки і ціна дострокового викупу (при викупі на вимогу інвесторів) індексовані до ринкового курсу долара США. Поручителями випуску виступлять Industrial Milk Company SA (Luxembourg), акції якої котируються на Варшавській фондовій біржі, і ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна холдингова компанія», що входить до групи IMC.

Грошові кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть спрямовані на фінансування обігового капіталу та подальший розвиток бізнесу компанії.

«Ми беремо на себе досить жорсткі зобов'язання, які максимально наближені до європейських стандартів, щоб дати комфорт інвесторам, - зазначив виконавчий директор IMC Євген Осипов. - З цією метою ми запросили до роботи провідні міжнародні та українські юридичні фірми і андеррайтерів із солідним досвідом».

Випуск облігацій, зокрема, вперше пропонує інвесторам можливість укладення договорів поручительства по праву Англії. Для більшого комфорту інвесторів за умовами випуску емітент приймає на себе зобов'язання публікувати річну та піврічну консолідовану звітність групи, а також підтримувати співвідношення чистий борг/EBITDA, розраховані на основі консолідованої звітності, на рівні не вище 2,5. Крім того, емітент зобов'язується запропонувати інвесторам викуп облігацій за ціною 101% від номіналу в разі зниження частки основного акціонера нижче 50%. Невиконання даних та деяких інших зобов'язань емітентом, а також відмова від укладання договорів поручительства надає інвесторам право пред'явити облігації до викупу емітентом.

Довідка УНІАН. Агрохолдинг IMC займається вирощуванням різних сільгоспкультур та виробництвом молока в північно-західних регіонах України. У 2011 р. консолідована виручка компанії склала 29,1 млн дол., EBITDA 25,7 млн дол., а загальна посівна площа в 2011 р. становила 38 тис. га. Близько 60% виручки генерується за рахунок експорту. Акції холдингу в обігу на Варшавській фондовій біржі, і поточна ринкова капіталізація компанії становить 86,8 млн дол. На даний момент земельний банк компанії складає 83 тис. га.