«Яготинський маслозавод» виграв суд проти Центру експертиз «Тест»

ПАТ «Яготинський маслозавод», один із найбільших виробників молочної продукції, що входить до складу холдингу «Молочний альянс», виграв суд проти Громадської організації «Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «Тест» за поширення недостовірної інформації про якість продукції заводу.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління ПАТ «Яготинський маслозавод» Олександр Сіренко.

За словами О.Сиренка, підставою для подачі судового позову стало розповсюдження центром «Тест» 19 травня 2010 року інформації про результати порівняльного тестування згущеного молока, сиру та питних йогуртів. За словами О.Сіренка, в ході прес-конференції про результати дослідження, керівник «Тесту» поширив неправдиву інформацію про виявлення кишкової палички і наявність 62,2% немолочного (рослинного) жиру в сирі виробництва «Яготинський завод».

Підприємство звернулося до суду для захисту своєї ділової репутації, й 6 вересня 2010 р. Господарський суд м. Києва почав провадження за цим позовом. У ході розгляду справи проводилася експертиза із залученням ДП «Укрметртестстандарт». Після розгляду справи, 5 січня 2012 р. Господарський суд Києва ухвалив рішення про часткове задоволення вимоги ПАТ «Яготинський завод», зокрема, визнав, що інформація «Тесту» про наявність немолочного жиру й кишкової палички в сирі «Яготинського маслозаводу» недостовірна й зобов'язав ГО «НДЦСЕ «Тест» спростувати за свій рахунок впродовж тижня після набуття чинності рішення суду аналогічним способом — шляхом поширення відповідної інформації на прес-конференції.

11 квітня 2012 р. Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення на користь «Яготинського маслозаводу», відхиливши клопотання «Тесту».

О.Сіренко підкреслив, що підприємство не використовувало й не використовує у виробництві своєї продукції рослинні жири, і заявив, що компанія завжди відстоюватиме свою ділову репутацію чесного виробника.

Довідка УНІАН. ПАТ «Яготинський маслозавод» входить до складу холдингу АТ «Молочний альянс» і випускає 16 видів молочної продукції під торговою маркою «Яготинське».

АТ «Молочний альянс» - група компаній, що об'єднує підприємства з виробництва та збуту сирів та продукції з незбираного молока. До складу холдингу входять 9 підприємств: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводы, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод, «Варвамаслосирзавод» і компанії «Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон». Продукція підприємств холдингу випускається під торговими марками «Молочний шлях», «Славія», «Здорово», «Яготинське».