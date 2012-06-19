ТМ «Inkerman» представляє нову лінійку вин

Група компаній «Inkerman International» представляє новинку – лінійку вин під назвою «Inkerman Winemaster selection».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, асортимент включає 9 найменувань: Каберне, Мерло, Сапераві, Розі, Шардоне, Ркацителі, Совіньйон–Ркацителі, Мускат і Рислінг.

У компанії відзначають, що нова лінійка поставлятиметься не тільки до України, але й за її межі – цього року планують реалізувати близько 5 млн. пляшок вина.

Довідка УНІАН. Група компаній «INKERMAN International» - міжнародний виноробний холдинг з повним циклом виробництва, до складу якого входять: “Інкерманський завод марочних вин», ТОВ «Качинський+», агрофірма «Чорноморець».

Найбільше підприємство холдингу - «Інкерманський завод марочних вин», що спеціалізується на випуску високоякісних сухих, напівсухих і напівсолодких вин. Загальна площа виноградників усіх господарств становить 2 792,15 га. Продукція заводу поставляється не тільки на внутрішній ринок, але й на експорт – зокрема, до Росії, Білорусі, Китаю. У компанії працює близько 1500 чоловік.