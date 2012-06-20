Україна розпочала збір ранніх зернових - Мінагропрод

Україна розпочала збирання ранніх зернових. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Станом на 19 червня в АРК, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях розпочато збирання ранніх зернових культур. Урожай зібраний на площі 40 тис. га, при врожайності 16,8 ц/га намолочено 68 тис. тонн зерна нового врожаю, зокрема ячменю 57,8 тис. тонн, пшениці -7 тис. тонн, гороху - 3,1 тис. тонн», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що в усіх регіонах розвиток рослин проходить з випередженням на 10-14 днів. У зв'язку з цим дозрівання ранніх зернових культур очікується раніше звичайних термінів. У південному регіоні масове збирання врожаю очікується на початку 3-ї декади червня. При цьому вказується, що посіви низькорослі і врожайність зерна низька.

У північних і західних регіонах стан посівів ранніх зернових культур здебільшого хороший і задовільний, і на багатьох площах очікується врожайність зерна на рівні минулого року.