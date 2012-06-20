У столиці в п’ятницю та суботу відбудуться сільськогосподарські ярмарки

22 та 23 червня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де реалізовуватиметься продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

За даними Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 22 червня ярмарки відбудуться: у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; у Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-4; у Подільському районі на просп. Правди,5-11; у Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; у Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, на розі вул. Щусєва та Тираспольської.

23 червня сільськогосподарські ярмарки пройдуть: у Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова); у Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького; у Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (в межах вул. Волкова та проспекту Лісового) та на просп. В. Маяковського 63/12; у Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15; в Оболонському районі просп. Оболонському, 23-43; у Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вулиць Лумумби та Чигоріна); у Подільському районі на просп. Московському, 5; у Святошинському районі на вул. М. Булгакова, 2-а; у Солом’янському районі на вул. І. Пулюя та вул. П. Козицького та в Шевченківському районі на вул. М. Подвойського, 2-12.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.