Врожай зернових цього року становитиме 45-50 млн тонн - прогноз Мінагропроду

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує валовий збір зерна в поточному році в обсязі 45-50 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра агрополітики Микола Безуглий.

«Залежно від подальших природно-кліматичних умов, які будуть в Україні, валовий збір зерна коливатиметься в обсягах від 45 до 50 млн тонн. Я оцінюю... 48-49 млн тонн у жовтні», - сказав М.Безуглий.

При цьому він зазначив, що поточний рік буде першим роком, коли більше половини урожаю зерна становитиме кукурудза, площі під посівом якої розширено до 4,579 млн га. «Ми очікуємо близько 25-26 млн тонн зерна (кукурудзі – УНІАН) в перерахунку на сухе зерно», - сказав в.о. міністра агрополітики, зазначивши, що минулого року Україна зібрала близько 23 млн тонн кукурудзи.

М.Безуглий уточнив, що в південних регіонах України врожайність ранніх зернових культур буде низькою – до 2 тонн з гектара. Це стосується насамперед північної частини Криму, Херсонської області, частини Миколаївської, Одеської і Запорізької областей, де були надзвичайно несприятливі умови для формування урожаю зернових культур.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2011 р. зібрала 56,7 млн тонн зерна, що на 44,3% більше, ніж у 2010 р.