Мінагропрод вважає недоцільною держмонополію на виробництво біоетанолу

Міністерство аграрної політики і продовольства України вважає недоцільною державну монополію на виробництво біоетанолу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу в.о. міністра аграрної політики і продовольства Микола Безуглий.

«Залишаючи за державою монополію на виробництво питного спирту, ми вважаємо за доцільне виробництво біоетанолу доручити аграрному бізнесу і не інвестувати в це державні кошти. На наш погляд державна монополія на виробництво біоетанолу не потрібна», - зазначив М.Безуглий.

Він додав, що аграрний і енергетичний бізнес готові вкласти «набагато більше, ніж 1 млрд грн» для того, щоб налагодити виробництво біоетанолу в Україні.

Довідка УНІАН. Біоетанол - екологічно чисте пальне, яке виробляється із сільськогосподарської продукції, що містить крохмаль або цукор. Біоетанол є високоефективним замінником бензину і сприяє зниженню парникових викидів в атмосферу. В Україні діє близько 70 спиртових заводів. Промислове впровадження виробництва сумішевих бензинів може дати 500 тис. тонн дешевого біопального на рік.